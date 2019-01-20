Hokeyde Avrupa dördüncülüğü
21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı.
21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre'ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı.
İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya'ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.
- 20.1.2019 21:36
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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