Hokeyde Avrupa dördüncülüğü
20 Ocak 2019, Pazar
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Hokeyde Avrupa dördüncülüğü

Hokeyde Avrupa dördüncülüğü

21 Yaş Altı , 'nı dördüncü sırada tamamladı.

21 Yaş Altı , Polonya'nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen 'nda dördüncü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında 'ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı.

İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda 'ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.

  1. 20.1.2019 21:36
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