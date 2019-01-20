Hokeyde Avrupa dördüncülüğü

21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre'ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı.

İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya'ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.