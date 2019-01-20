Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 6 gün süren organizasyonda, 71 ilden 2 bin 20 sporcu mücadele etti.
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.
Müsabakalar sonunda 288 sporcunun, Turkish Open Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı aktarıldı.
Şampiyonada genç erkekler 45 kiloda Alaattin Küskü, 48 kiloda Server Balaban, 51 kiloda Bilal Küskü, 55 kiloda Ömer Yasin Orhan, 59 kiloda Osman Türker Köse, 63 kiloda Arslan Demir, 68 kiloda Muhammet Furkan Demirci, 73 kiloda Doğukan Kurutaş, 78 kiloda Melih Yılmaz ve +78 kiloda da Ali Kirazlı birinci oldu.
Genç bayanlar 42 kiloda İnci Tarakçı, 44 kiloda İlayda Ezo Özcan, 46 kiloda Hande Akyol, 49 kiloda Zeynep Taşkın, 52 kiloda Şenizcan Aras, 55 kiloda Dilara Kartal, 59 kiloda Işıl Zafer, 63 kiloda Hacer Eyi, 68 kiloda Bengüsu Yılmaz ve +68 kiloda ise Aleyna Akçay ilk sırayı aldı.
Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ana hedefinin milli takım kadrolarını belirlemek olduğunu aktararak, "Maçlarımız güzel geçti. Çocuklarımızın teknik eksikleri varsa, uluslararası müsabakalarda daha da iyi hale geleceklerdir. Yapacağımız kamp çalışmalarıyla sporcularımızın performanslarını yükselterek, onları Avrupa Şampiyonası için yeterli hale getirmeye gayret edeceğiz. " diye konuştu.
- 20.1.2019 19:22
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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