Bilal Erdoğan: "Baş aktör Türkiye'dir!"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünyada kültürel adaletsizlikle mücadele ve uyanış olacaksa bunun sporla başlayabileceğini söyledi. Stratejik Plan Çalıştayı'na katılan Erdoğan, dünyada son 200 yılın Batı hegemonyasında geçen bir sürece bağlandığını belirtip şu ifadeleri kullandı: "Sadece kendi kimlik arayışımızı değil, aynı zamanda dünyadaki medeniyet arayışını da tartışmamız gereken bir süreçteyiz."



GELENEK CANLANACAK



Sporun, dünyada kültürel çekişmenin sahalarından biri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dünyada kültürel adaletsizliklerin giderilmesi için mücadele verilecekse, bu mücadeleyi verecek oyunculardan biri Türkiye'dir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Geleneksel sporların gündeme gelmesini amaçlıyoruz. Sporla kültürün, inancın ne kadar iç içe geçtiğini görebiliyoruz. Başka kültürlerde bunları göreceğiz, bunlar etkileşimin kapısını aralayacak."