Bilal Erdoğan: "Baş aktör Türkiye'dir!"
Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, “Kültürel adaletsizliklerin giderilmesi için mücadele edilecekse bu mücadeleyi verecek oyunculardan biri biziz” dedi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünyada kültürel adaletsizlikle mücadele ve uyanış olacaksa bunun sporla başlayabileceğini söyledi. Stratejik Plan Çalıştayı'na katılan Erdoğan, dünyada son 200 yılın Batı hegemonyasında geçen bir sürece bağlandığını belirtip şu ifadeleri kullandı: "Sadece kendi kimlik arayışımızı değil, aynı zamanda dünyadaki medeniyet arayışını da tartışmamız gereken bir süreçteyiz."
GELENEK CANLANACAK
Sporun, dünyada kültürel çekişmenin sahalarından biri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dünyada kültürel adaletsizliklerin giderilmesi için mücadele verilecekse, bu mücadeleyi verecek oyunculardan biri Türkiye'dir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Geleneksel sporların gündeme gelmesini amaçlıyoruz. Sporla kültürün, inancın ne kadar iç içe geçtiğini görebiliyoruz. Başka kültürlerde bunları göreceğiz, bunlar etkileşimin kapısını aralayacak."
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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