2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını söyledi.
Tulay, sporcu aileleleri de dahil 7 bin kişiyi Antalya'da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bir hafta sürecek şampiyonada, küçükler kategorisinde bin 920, yıldızlar kategorisinde 661 ve emektarlar kategorisinde ise 82 olmak üzere toplam 2 bin 663 sporcu mücadele edecek.
Şampiyonanın açılış hamlesini TSF Başkanı Tulay, protokol üyeleriyle birlikte yaptı.
Organizasyon, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
- 20.1.2019 19:02
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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