2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını söyledi.

Tulay, sporcu aileleleri de dahil 7 bin kişiyi Antalya'da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bir hafta sürecek şampiyonada, küçükler kategorisinde bin 920, yıldızlar kategorisinde 661 ve emektarlar kategorisinde ise 82 olmak üzere toplam 2 bin 663 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın açılış hamlesini TSF Başkanı Tulay, protokol üyeleriyle birlikte yaptı.

Organizasyon, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.