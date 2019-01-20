2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
20 Ocak 2019, Pazar
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Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

2019 Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası, 'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu () Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını söyledi.

Tulay, sporcu aileleleri de dahil 7 bin kişiyi 'da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bir hafta sürecek şampiyonada, küçükler kategorisinde bin 920, yıldızlar kategorisinde 661 ve emektarlar kategorisinde ise 82 olmak üzere toplam 2 bin 663 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın açılış hamlesini TSF Başkanı Tulay, protokol üyeleriyle birlikte yaptı.

Organizasyon, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

  1. 20.1.2019 19:02
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