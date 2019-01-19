BAYK Kış Trofesi başladı
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları başladı.
Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 1. ayak ilk gün yarışlarına, farklı illerden 41 teknede yaklaşık 360 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.
IRC-B ve destek sınıfındakiler 18 millik Bodrum-Karaada-Kıstak Adası- Karaada-Bodrum rotasında yelken açtı.
IRC-A sınıfındaki yarışçılar ise Karaada önlerinde kurulan parkurda, şamandıra rotadaki yarışın ardından, 19 millik Bodrum-Çelebi Adası-Tavşan Burnu-Bodrum rotasında mücadele etti.
Rüzgarın hızının azaldığı anlarda ilerlemekte güçlük çeken yarışçılar, rüzgarın etkisini artırdı dönemlerde ise zaman zaman yelkenlerini açıp kapatırken zor anlar yaşadı. Yarışların startında teknelerin birbirine yakın ilerlemesi ve sporcuların dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.
Yarın tamamlanacak ilk etap yarışlarında dereceye girenler, organizasyonun 9-10 Şubat'taki ikinci ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak kupalarını alacak.
- 19.1.2019 21:20
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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