Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'nin hokeyde kısa sürede büyük başarı yakalayarak Avrupa'da en iyi 8 takım arasına girdiğini bildirdi.

Türkiye Genç Milli Takımı kamp programı kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir federasyon olmalarına rağmen Avrupa'nın en iyi ülkeleri arasında olduklarını söyledi.

Türkiye'de federasyonun 2002 yılında kurulduğunu ancak 2008-2010 tarihlerinde hokeyden bahsedilebileceğini anlatan Karakan, "Bugün, direkt Avrupa şampiyonasına katılıyoruz. Bu şu demek: Türk Milli Takımı Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında. Bu, Türkiye'de hokeyin geldiği noktayı tarif etmeye yeter. 2018 yılında gençlik olimpiyatlarını kıl payı kaçırdık. Bu, gerek Avrupa ve gerek Dünya Hokey Federasyonunun oldukça ilgisini çekiyor ve hayrete düşürüyor. Çünkü kısa sürede hokeyde çok iyi noktaya geldik." diye konuştu.

"ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ"

Hokeyin olimpik branşlar arasında yer aldığını ve Türkiye'nin olimpiyatlarda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Karakan, bunun gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Hokeyi yüzlerce yıldır oynayan ülkeleri takip ettiklerini ve teknik elemanlarından yararlanmaya çalıştıklarını aktaran Karakan, salon hokeyinde dünya üçüncüsü İran'ın antrenörünü milli takımın başına getirdiklerini kaydetti. Bunun faydasını gördüklerini ve gelecekte altyapıdaki sporculara da bunun yansıyacağına işaret eden Karakan, "Artık ilköğretim okulları düzeyinde hokey oynanıyor. Yani hokeye 7-8 yaşlarında başlatıyoruz ki hokeyin geleceği sağlam temellere otursun. Altyapı çok iyi ilerliyor. Zaten biz de altyapıya önem veriyoruz. Altyapınız ne kadar sağlam olursa bu da üst yaşlara yansıyor ve dinamik bir süreç de işlemiş oluyor." şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZDE, SEYİRCİ ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Hokeyde en büyük eksikliklerden birinin seyirci olduğunu ifade eden Karakan, şöyle konuştu:

"Bizde spor kültürü ile seyirci kültürü farklı. Bazen dövüşlü kavgalı karşılaşmalar maalesef seyircinin dikkatini çekiyor. Oysa hokey elit seviyeli ve disiplini bir spor. Aslında popüler bir spor. Dünyaya baktığınızda Türkiye'deki seyirciyle de ters orantılı. Mesela olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında seyirci çekmede hokey üçüncü spor. Şu anda ülkemizde seyirci çekmek için çalışmalar da yapıyoruz. Görsel medyada da daha fazla yer alması gerekiyor. 1908 senesinden beri olimpiyatlarda temsil edilen hokeyde, Türkiye'de federasyonun kurulması 2002 ama seyirci buna zamanla alışacak."

"PARANIN ÇOK GİRDİĞİ YER KISMEN SPOR OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Karakan, endüstri haline gelen futbolu spor branşları arasında görmediğini kaydetti. Futbol için, "Paraların çok döndüğü, şikelerin olduğu, liglerin iptal edildiği, insanların cezaevine girdiği bir spor branşından bahsediyoruz." diyen Karakan, "Aslında paranın çok girdiği yer kısmen spor olmaktan çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hokey sporunda da yurt dışından transferlerin yapıldığını ancak kendisinin buna karşı olduğunu belirten Karakan, "Biz sporcu potansiyeli 40 milyon olan genç nüfusa sahibiz. Bunları bizim yetiştirmemiz lazım. Yurt dışına paralar vermek yerine kendi değerlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Hokey federasyonu olarak da bakışımız budur. İleri zamanlarda da Türkiye görecek." ifadelerini kullandı.