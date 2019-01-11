Spor ve İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 'Sporla Kal Güvende Kal' Projesi'nin dünkü buluşması Ankara'da yapıldı. Spor Bakanlığı Konferans Salonu'da düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı. Kıymetli bir amaç uğruna ellerini taşın aldına koyduklarını söyleyen Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:



KIRMIZI ÇİZGİMİZ



"Gençler için bütün imkanlarımızı seferber ediyor, sporu oldukları her yere taşıyoruz. Yurtlarımıza spor salonları yapıyor, gençlik merkezlerimizde spor faaliyetlerini onlar için daha yaygın hale getiriyoruz. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Türkiye'nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız."



'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'



Bakan Kasapoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti, "En büyük destekçimiz ve gücümüz" dedi.



'SPORTMENLiK BiR AHLAKTIR'



'Sporla Kal Güvende Kal' Projesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuşmacı olarak yer aldı. "İç dünyanızı zenginleştirin" diyen Emine Erdoğan; "Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın bir dalı ile meşgul olun, bir spor türü ile mutlaka ilgilenin. Spor alanında verilecek imkanlar, düşünülenden daha çok kazançlar sağlayacaktır. Sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor, sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler. Bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. İşbirliği, dürüstlük, başkasına saygı, gerçek bir sporcunun sahip olduğu erdemlerdir. Bu ahlak, hile, yalan, kurallara uymama gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler, farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar" ifadesini kullandı.