EN PAHALI TÜRK



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen futbolcular arasında değeri en yüksek 100 ismi çıkardı. Roma formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu da, bu listede yer almayı başardı. 218.5 milyon euro ile PSG'den Kylian Mbappe'nin ilk sırayı aldığı listede 200.3 milyon ile Tottenham'dan Harry Kane ikinci, 197.1 milyonla da yine PSG'den Neymar 3. sırada yer alıyor. 22 yaşındaki Cengiz Ünder ise 73.9 milyon euro'luk değeriyle 64. sırada bulunuyor. Bu arada Cengiz için Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih'in ısrarcı olduğu belirtiliyor.



MADRID ÇILDIRDI!



Real Madrid, ara transfer döneminde kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi, Tottenham'ın yıldız ismi Eriksen için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.



ORMANSPOR KAZANDI KARTAL TURLADI



Kadınlar EuroCup rövanş maçında OGM Ormanspor'a konuk olan Beşiktaş, yenilmesine rağmen tur atlayan taraftı. İlk maçı 83-59 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmandan 80-59'luk mağlubiyetle ayrıldı. Dişi Kartallar, ilk karşılaşmadaki 24 sayılık farkın avantajıyla turu geçmeyi başaran taraf oldu.



'10. GOLE İZİN VERMEDİK'



Lig Kupası yarı final ilk maçında M. City'e 9-0 kaybeden Burton Albion'da, Teknik Direktör Nigel Clough, "Buraya kadar gelerek tarih yazdık. Sonuna kadar mücadele ettik. Tribünler 10 diye bağırırken buna izin vermedik" açıklamarıyla gündeme oturdu.



DARÜŞŞAFAKA KARADAĞ'DA



Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Darüşşafaka, 18. hafta maçında Karadağ ekibi Buducnost'a konuk olacak. 21.00'de başlayacak mücadele, beIN Haber'den ekranlara gelecek. İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı temsilcimiz Daçka, 71-63 kazanmıştı.



ICARDI İÇİN AYRILIK VAKTİ



Inter'in Arjantinli golcüsü İcardi'nin (25) menajerliğini yapan eşi Wanda Nara; İspanya'nın iki önemli kulübü, bir İngiliz bir de Fransız ekibiyle görüştüklerini açıkladı. 110 milyon euroluk fesih maddesi bulunan İcardi'nin ayrılık ihtimali de güçlenmiş oldu.



MÜNIH'TEN RABIOT ATAĞI



PSG'nin Fransız yıldızı Adrian Rabiot, devleri birbirine düşürdü. Barça'ya transferi yılan hikayesine dönen 23 yaşındaki orta saha için, B. Münih'in de nabız yokladığı iddia edildi. Bavyera ekibinin, kontratı sezon sonunda bitecek yıldız için PSG'ye ödeme yapmayı göze aldığı ifade edildi.