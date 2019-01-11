Dünya'nın sporu! (10.01.19)
11 Ocak 2019, Cuma
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Dünya'nın sporu! (10.01.19)

Dünya'nın sporu! (10.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

EN PAHALI TÜRK

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen futbolcular arasında değeri en yüksek 100 ismi çıkardı. Roma formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu da, bu listede yer almayı başardı. 218.5 milyon euro ile PSG'den Kylian Mbappe'nin ilk sırayı aldığı listede 200.3 milyon ile Tottenham'dan ikinci, 197.1 milyonla da yine PSG'den 3. sırada yer alıyor. 22 yaşındaki ise 73.9 milyon euro'luk değeriyle 64. sırada bulunuyor. Bu arada Cengiz için , Liverpool ve 'in ısrarcı olduğu belirtiliyor.

MADRID ÇILDIRDI!

, ara transfer döneminde kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi, Tottenham'ın yıldız ismi Eriksen için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı.

ORMANSPOR KAZANDI KARTAL TURLADI

Kadınlar EuroCup rövanş maçında OGM Ormanspor'a konuk olan , yenilmesine rağmen tur atlayan taraftı. İlk maçı 83-59 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmandan 80-59'luk mağlubiyetle ayrıldı. Dişi Kartallar, ilk karşılaşmadaki 24 sayılık farkın avantajıyla turu geçmeyi başaran taraf oldu.

'10. GOLE İZİN VERMEDİK'

Lig Kupası yarı final ilk maçında M. City'e 9-0 kaybeden Burton Albion'da, Teknik Direktör Nigel Clough, "Buraya kadar gelerek tarih yazdık. Sonuna kadar mücadele ettik. Tribünler 10 diye bağırırken buna izin vermedik" açıklamarıyla gündeme oturdu.

DARÜŞŞAFAKA KARADAĞ'DA

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan , 18. hafta maçında Karadağ ekibi Buducnost'a konuk olacak. 21.00'de başlayacak mücadele, beIN Haber'den ekranlara gelecek. İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı temsilcimiz Daçka, 71-63 kazanmıştı.

ICARDI İÇİN AYRILIK VAKTİ

Inter'in Arjantinli golcüsü İcardi'nin (25) menajerliğini yapan eşi Wanda Nara; İspanya'nın iki önemli kulübü, bir İngiliz bir de Fransız ekibiyle görüştüklerini açıkladı. 110 milyon euroluk fesih maddesi bulunan İcardi'nin ayrılık ihtimali de güçlenmiş oldu.

MÜNIH'TEN RABIOT ATAĞI

PSG'nin Fransız yıldızı Adrian Rabiot, devleri birbirine düşürdü. Barça'ya transferi yılan hikayesine dönen 23 yaşındaki orta saha için, B. Münih'in de nabız yokladığı iddia edildi. Bavyera ekibinin, kontratı sezon sonunda bitecek yıldız için PSG'ye ödeme yapmayı göze aldığı ifade edildi.

  1. 11.1.2019
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