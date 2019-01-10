Manş Denizi’ni yüzerek geçecek! Tam 35 kilometre...

Almanya'da yaşayan Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü uluslararası birçok dereceye sahip Deniz Kayadelen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Kayadelen, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'nin yaklaşık 35 kilometrelik zorlu etabını Ağustos'ta geçmek için dört kişilik ekiple çalışıyor. Kayadelen "Türkiye adına katılıp ülkemizi temsil edeceğiz. Geçen yıl Yunanistan'ın Simi adasından Datça'ya yüzdüm" dedi.