Manş Denizi’ni yüzerek geçecek! Tam 35 kilometre...
Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan yüzücü Deniz Kayadelen, Manş Denizi'ni yüzerek geçecek.
Almanya'da yaşayan Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü uluslararası birçok dereceye sahip Deniz Kayadelen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Kayadelen, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'nin yaklaşık 35 kilometrelik zorlu etabını Ağustos'ta geçmek için dört kişilik ekiple çalışıyor. Kayadelen "Türkiye adına katılıp ülkemizi temsil edeceğiz. Geçen yıl Yunanistan'ın Simi adasından Datça'ya yüzdüm" dedi.
- 10.1.2019 12:04
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Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
Manş Denizi’ni yüzerek geçecek! Tam 35 kilometre... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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