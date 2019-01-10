Manş Denizi’ni yüzerek geçecek! Tam 35 kilometre... – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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’ni yüzerek geçecek! Tam 35 kilometre...

Manş Denizi’ni yüzerek geçecek! Tam 35 kilometre...

Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan yüzücü , 'ni yüzerek geçecek.

'da yaşayan Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü uluslararası birçok dereceye sahip , çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Kayadelen, İngiltere ve Fransa'yı ayıran 'nin yaklaşık 35 kilometrelik zorlu etabını Ağustos'ta geçmek için dört kişilik ekiple çalışıyor. Kayadelen " adına katılıp ülkemizi temsil edeceğiz. Geçen yıl Yunanistan'ın Simi adasından Datça'ya yüzdüm" dedi.

  1. 10.1.2019 12:04
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