Havalı atlayan kazanır!

Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve yaratıcılık bekleyen Red Bull Kar Havuzu, 5. yılını Kayseri'de kutlayacak. 16

Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak. Organizasyonda buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkileyen yarışmacı, mutlu sona ulaşmayı başaracak. Adrenalin tutkunları, RedBull. com/KarHavuzu adresinden başvurularını yapabiliyor.