Havalı atlayan kazanır! – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Havalı atlayan kazanır!

Havalı atlayan kazanır!

Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve yaratıcılık bekleyen , 5. yılını 'de kutlayacak.

Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve yaratıcılık bekleyen , 5. yılını 'de kutlayacak. 16
Şubat'ta 'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak. Organizasyonda buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkileyen yarışmacı, mutlu sona ulaşmayı başaracak. Adrenalin tutkunları, RedBull. com/KarHavuzu adresinden başvurularını yapabiliyor.

  1. 9.1.2019
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