Havalı atlayan kazanır!
Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve yaratıcılık bekleyen Red Bull Kar Havuzu, 5. yılını Kayseri'de kutlayacak.
Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve yaratıcılık bekleyen Red Bull Kar Havuzu, 5. yılını Kayseri'de kutlayacak. 16
Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak. Organizasyonda buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkileyen yarışmacı, mutlu sona ulaşmayı başaracak. Adrenalin tutkunları, RedBull. com/KarHavuzu adresinden başvurularını yapabiliyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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