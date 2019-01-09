Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti Arjantin'de incelemelerde bulundu
09 Ocak 2019, Çarşamba
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heyeti Arjantin'de incelemelerde bulundu

Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti Arjantin'de incelemelerde bulundu

Yönetim Kurulu Üyesi ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü , Arjantin'de incelemelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, ve 'nın, Arjantin Pato Federasyonunun davetlisi olarak bu ülkede bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Heyetin, Arjantin'in atlı oyunlar kategorisinde en önemli milli sporlarından olan patonun 77. Arjantin Final müsabakasına iştirak ederek kurumlar arası görüşmeler yaptığı vurgulandı.

Başkanı Enrique Freixa ve kurumsal ilişkiler direktörü Guillermo Bracuto ile yapılan görüşmelerde ise geleneksel sporlar alanında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesininin değerlendirildiği kaydedildi.

Ziyarette ekim ayında yapılması planlanan 4. Etnospor Kültür Festivali'nde, pato spor müsabakasının da yer almasınının görüşüldüğü belirtildi.

  1. 10.1.2019 00:59
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