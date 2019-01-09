Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti Arjantin'de incelemelerde bulundu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı, Arjantin'de incelemelerde bulundu.
Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Cengiz Toksöz ve Muhammed Levent Akıcı'nın, Arjantin Pato Federasyonunun davetlisi olarak bu ülkede bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.
Heyetin, Arjantin'in atlı oyunlar kategorisinde en önemli milli sporlarından olan patonun 77. Arjantin Final müsabakasına iştirak ederek kurumlar arası görüşmeler yaptığı vurgulandı.
Arjantin Pato Federasyonu Başkanı Enrique Freixa ve kurumsal ilişkiler direktörü Guillermo Bracuto ile yapılan görüşmelerde ise geleneksel sporlar alanında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesininin değerlendirildiği kaydedildi.
Ziyarette ekim ayında yapılması planlanan 4. Etnospor Kültür Festivali'nde, pato spor müsabakasının da yer almasınının görüşüldüğü belirtildi.
- 10.1.2019 00:59
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti Arjantin'de incelemelerde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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