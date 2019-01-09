Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Cengiz Toksöz ve Muhammed Levent Akıcı'nın, Arjantin Pato Federasyonunun davetlisi olarak bu ülkede bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Heyetin, Arjantin'in atlı oyunlar kategorisinde en önemli milli sporlarından olan patonun 77. Arjantin Final müsabakasına iştirak ederek kurumlar arası görüşmeler yaptığı vurgulandı.

Arjantin Pato Federasyonu Başkanı Enrique Freixa ve kurumsal ilişkiler direktörü Guillermo Bracuto ile yapılan görüşmelerde ise geleneksel sporlar alanında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesininin değerlendirildiği kaydedildi.

Ziyarette ekim ayında yapılması planlanan 4. Etnospor Kültür Festivali'nde, pato spor müsabakasının da yer almasınının görüşüldüğü belirtildi.