2018’İN ZİRVEDEKİ SPOR KANALI A SPOR!

Güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile A Spor, kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı oldu.

İlkeli yayınları ile spor haberciliğine eşik atlatan A Spor, Türkiye'de spor yayıncılığının referans kanalı olmaya devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra, duayen yorumcuların analizlerinin yer aldığı lig özel programlar, stadyum atmosferinin an be an yaşandığı canlı yayınlar ile futbol severler futbolun tüm heyecanını A Spor'da yaşamaya devam ediyor.

Türkiye'nin tüm liglerindeki renklerin bir araya geldiği Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Sadece bir kupa olmanın ötesinde; futbol ruhunun tam anlamıyla yaşandığı, renkli görüntüleri barındıran Ziraat Türkiye Kupası'nın her yönü, kupa özel programları ve Türkiye'nin dört bir yanındaki stadyumlarda yaşanan heyecan an be an A Spor'da ekrana geliyor.







Güçlü altyapısı ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı ile günün spor gelişmelerini, Türkiye ve dünyanın spor gündemini ekrana getiren A Spor, futboldan basketbola, voleyboldan motor sporlarına, güreşten atletizme kadar sporun her dalından haberleri izleyicisine sunuyor.

A SPOR TARAFTARIN NABZINI TUTUYOR!

Taraftar özel programları ile A Spor sokağın nabzını tutuyor. Fenomen haline gelen A Spor Taksi'de, taraftarın görüş ve düşünceleri ekrana gelirken, taraftar özel programlarda ise spor gündeminde yer bulan konulara dair yorumlarını A Spor mikrofonuna anlatıyor.