Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
04 Ocak 2019, Cuma
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heyecanı başlıyor

Dakar Rallisi heyecanı başlıyor

'nun 7-17 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı rallide, katılımcılar yaklaşık 5 bin kilometre katedecek.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen , 7 Ocak'ta başlayacak.

Kazanmak kadar tamamlamanın bile zor olduğu ralliye bu yıl ev sahipliği yapacak. Pazar günü yapılacak sembolik startın ardından resmi olarak 7 Ocak Pazartesi günü başkent Lima'da başlayacak 41. Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başladığı yerde tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon, SxS ve quad olmak üzere beş kategoride 10 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 5 bin kilometre yol katedecek.

Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.


  1. 3.1.2019 14:34
  2. Güncelleme: 3.1.2019 15:53
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