Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
Peru'nun 7-17 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı rallide, katılımcılar yaklaşık 5 bin kilometre katedecek.
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 7 Ocak'ta başlayacak.
Kazanmak kadar tamamlamanın bile zor olduğu ralliye bu yıl Peru ev sahipliği yapacak. Pazar günü yapılacak sembolik startın ardından resmi olarak 7 Ocak Pazartesi günü başkent Lima'da başlayacak 41. Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başladığı yerde tamamlanacak.
Otomobil, motosiklet, kamyon, SxS ve quad olmak üzere beş kategoride 10 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 5 bin kilometre yol katedecek.
Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.
- 3.1.2019 14:34
- Güncelleme: 3.1.2019 15:53
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
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Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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