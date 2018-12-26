Spor Bakanı Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz!
28 Mart 2019, Perşembe
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Spor Bakanı Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz!

Spor Bakanı Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz!

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün katıldığı girişimcilik zirvesinde konuştu: liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz.

'da dün düzenlenen 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bakanlık olarak görevlerinden birinin gençleri yetiştirmek olduğunu belirten , "Bakanlığımızın tüm merkez- lerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah 'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü hızla devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız.

  1. 26.12.2018
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