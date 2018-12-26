Spor Bakanı Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz!
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün katıldığı girişimcilik zirvesinde konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz.
İstanbul'da dün düzenlenen 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Bakanlık olarak görevlerinden birinin gençleri yetiştirmek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm merkez- lerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü hızla devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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