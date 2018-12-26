Spor Bakanı Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz!

İstanbul'da dün düzenlenen 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bakanlık olarak görevlerinden birinin gençleri yetiştirmek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm merkez- lerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü hızla devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız.