Sörfçüler Alanya'da hünerlerini sergiledi
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Sörfçüler Alanya'da hünerlerini sergiledi

Sörfçüler Alanya'da hünerlerini sergiledi

Türkiye Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen 2019 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası yapıldı.

İki gün boyunca Belediye Arkası ve Damlataş Plajları'nda sup, uzun tahta, kısa tahta kategorilerinde 45 sörfçü kıyasıya mücadele etti. Erkekler sup kategorisinde birinci , ikinci Uras Durmaz ve üçüncü Eren Özdemir oldu. Erkekler uzun tahta kategorisinde Yasin Pehlivan zirvede yer alırken, Dilan Erkaya ikinci ve Hayri Yenialp ise üçüncülüğü elde etti. Erkekler kısa tahta kategorisinde ise birinci Yasin Pehlivan, ikinci Tunç Üçyıldız ve üçüncü Tolga Uçal oldu. 18 yaş altı erkekler kısa tahta kategorisinde zafer Ömer Faruk Yıldız'ın olurken Yıldız'ı İbrahim Paçacı ve ardından Leon Arman takip etti.
Kadınlar kısa tahta kategorisinde ise birinci Aleyna Hadimoğlu ve ikinci Fulya Abdulhalim oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak verdi.

  1. 26.12.2018 21:17
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