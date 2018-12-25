Kadınlar Salon Hokeyi Şampiyonu Polisgücü
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi'nde şampiyon Polisgücü oldu.
Kadınlar Salon Süper Ligi müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 4 gün süren mücadelelerin ardından şampiyon Polisgücü oldu. İkinciliği Gaziantep Doruk ve üçüncülüğü ise Bolu Belediye takımı elde etti. Polisgücü takımından Elif Küpeli en iyi kaleci olurken, Leyla Öztürk gol kraliçesi oldu. Kahramanmaraş takımından Ruken Özmen ise en iyi oyuncu seçildi.
Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile federasyon yetkililerinden aldı.
Erkekler Salon Süper Lig müsabakalarının da aynı salonda 26- 30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
- 25.12.2018 14:50
- Güncelleme: 25.12.2018 16:40
-
Kartal Burak Yılmaz için beklemede
Toplam 1
Yorum
tarafkartal istemiyoruzzzzz
-
Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
evde? evde kazanıyor mu ki?
-
Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
Kadınlar Salon Hokeyi Şampiyonu Polisgücü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.