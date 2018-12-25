Kadınlar Salon Hokeyi Şampiyonu Polisgücü

Kadınlar Salon Süper Ligi müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 4 gün süren mücadelelerin ardından şampiyon Polisgücü oldu. İkinciliği Gaziantep Doruk ve üçüncülüğü ise Bolu Belediye takımı elde etti. Polisgücü takımından Elif Küpeli en iyi kaleci olurken, Leyla Öztürk gol kraliçesi oldu. Kahramanmaraş takımından Ruken Özmen ise en iyi oyuncu seçildi.

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile federasyon yetkililerinden aldı.

Erkekler Salon Süper Lig müsabakalarının da aynı salonda 26- 30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.