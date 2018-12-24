Aliağa’nın altın çocuğu Atakan Biçer birincilik koltuğunu bırakmıyor
25 Aralık 2018, Salı
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Aliağa’nın altın çocuğu Atakan Biçer birincilik koltuğunu bırakmıyor

Aliağa’nın altın çocuğu Atakan Biçer birincilik koltuğunu bırakmıyor

Satrançta Aliağa'nın altın çocuğu olan tanımlanan , ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen İzmir Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvasında İzmir yıldızlar genel kategorisinden il birincisi oldu.

Uzundere Rekreasyon Alanı Aqua Yaşam Havuz Kafe'de düzenlenen ve iki gün süren Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvasına, 13-18 yaş kategorisinde toplam 127 sporcu katıldı. ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvaya, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında gösterdiği başarılarla kürsüye çıkan Aliağa Atatürk Ortaokulu öğrencisi damgasını vurdu. Aliağalı Biçer, 14 yaş genel kategorisinde İzmir yıldızlar satranç il birincisi oldu.

Madalyayı ve kupasını alan Atakan Mert Biçer, satrancın hayatının bir parçasının olduğunu ifade ederek, "Çalışmaların ve azmim sonunda sonuç vermeye başladı. Milli takım havuzuna girdim. İzmir İl birinciliği ardından birinciliği ve üçüncülüğü derecelerim geldi. 2017 senesinde Türkiye birinciliğim oldu. O sene yurt dışına dünya yaş gruplarında Türkiye'yi temsil etmek için 'ya gittim. Orada da 21. oldum. En son 2018 Polonya'da Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 3.'lük aldım. Bu sene yine yıldızlar genel kategoride İzmir İl birincisi oldum. Satranç hayatımın ayrılmaz bir parçası" dedi.

  1. 24.12.2018 15:56
  2. Güncelleme: 24.12.2018 17:05
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