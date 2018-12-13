Hakkâri’de kayak sezonu açılıyor
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merga Bütan Kayak Merkezinde sezon açılıyor.
Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde sezonun açılması için gün sayılıyor. Her yıl binlerce sporcu ve vatandaşa hizmet verilen merkezde, sezonun bu hafta açılacağı bildirildi.
- 13.12.2018 12:13
- Güncelleme: 13.12.2018 15:25
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