Hakkâri’de kayak sezonu açılıyor
13 Aralık 2018, Perşembe
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Hakkâri’de kayak sezonu açılıyor

Hakkâri’de kayak sezonu açılıyor

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sezon açılıyor.

Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı sezonun açılması için gün sayılıyor. Her yıl binlerce sporcu ve vatandaşa hizmet verilen merkezde, sezonun bu hafta açılacağı bildirildi.

  1. 13.12.2018 12:13
  2. Güncelleme: 13.12.2018 15:25
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