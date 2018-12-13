Bakan Kasapoğlu'ndan ambargoya tepki!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu'ndan ambargoya tepki!

Bakan Kasapoğlu'ndan ambargoya tepki!

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “’li sporculara uygulanan haksız ambargoyu kınıyoruz” diye konuştu.

'nin Başkenti Lefkoşa'da 12. Spor Şurası düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu, son 16 yılda önderliğinde spor alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi. KKTC sporcularına uygulanan haksız ambargoyu şiddetle kınadıklarını belirten Kasapoğlu, "KKTC'li kardeşlerimize yönelik ambargonun kaldırılması konusunda çağrımızı yineliyoruz" dedi.

  1. 13.12.2018
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