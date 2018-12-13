Bakan Kasapoğlu'ndan ambargoya tepki!
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “KKTC’li sporculara uygulanan haksız ambargoyu kınıyoruz” diye konuştu.
KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'da 12. Spor Şurası düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu, son 16 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde spor alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi. KKTC sporcularına uygulanan haksız ambargoyu şiddetle kınadıklarını belirten Kasapoğlu, "KKTC'li kardeşlerimize yönelik ambargonun kaldırılması konusunda çağrımızı yineliyoruz" dedi.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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