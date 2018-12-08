Spor gündemi (8.12.2018)
Sporda yaşanan günün gelişmeleri bu haberde.
Futbol konuştuk
FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G20 Zirvesi'ndeki görüşmesini açıkladı. Futbol konuştuklarını aktaran Infantino, "Bir liderle görüştüğümde futbolla ilgili konuşurum. İran'da kadınlar 40 yıl stada girdiyse, bunun sonucudur. Kısa sürede Türkiye'ye gideceğim" dedi.
Sarri: City en iyisi
Premier Lig'de haftanın en kritik maçında Chelsea, Manchester City'yi ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Chelsea menajeri Maurizio Sarri, "City'yi nasıl yeneceksiniz?" sorusuna, "Bilmiyorum. Guardiola'ya karşı oynadığım tüm maçları kaybettim" diyerek ilginç bir cevap verdi. Sarri, City'ye övgüler yağdırırken, "Avrupa'daki en güçlü takımla karşılaşacağız. Çok zor geçecek" dedi.
Madrid'e 100 milyon
Güney Amerika futbolunun en önemli kupası olan ve olaylar nedeniyle iki kez ertelendikten sonra Madrid'e alınan Libertadores finali için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Madrid'de 4 binden fazla ulusal ve özel polis, maç için görevlendirildi. İspanyol polislere yardımcı olması için Arjantin'den ekipler geldi. Derbinin 42 milyon euro'su direkt olmak üzere 100 milyon euro getireceği konşuluyor. Güvenlik içinse 650 bin euro ödenecek.
Balo boşa çıkıyor
İsmi Türk kulüpleriyle anılan Mario Balotelli sezon sonu boşa çıkıyor. Nice'te top koşturan İtalyan santrfor için kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, "Balotelli ile sözleşme yenilemeyeceğiz" dedi. Balo, ocakta bir kulüple sezon sonu için bonservissiz anlaşabilir.
Holding 6 ay yok
Arsenal'in Manchester United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta stoperi Rob Holding sakatlanmıştı. Yıldız ismin ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ila 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağını duyuruldu. 23 yaşındaki İngiliz bu sezon 16 maça çıktı.
Frenkie PSG'ye
Ajax'IN dünya futboluna sunduğu son yıldızı Frenkie de Jong'un yolu Paris'e düşüyor. 21 yaşındaki orta saha için 75 milyon euro gözden çıkarıldı. Ajax görüşmeyi doğruladı.
Filede final aşkına
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finale kalan VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, gruplarındaki son maçlarını da 3-0 kazandı. VakıfBank, 15.00'te Praia'yla, Eczacıbaşı 12.00'de Minas ile finale çıkmak için yarışacak.
Visa'dan dev destek
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne dev bir sponsor çıktı. Visa, 2018-2025 yılları arasında altyapıdan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne dek her alanda destek olma kararı aldı.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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