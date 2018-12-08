"Bizde doğal"
08 Aralık 2018, Cumartesi
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" doğal"

"Bizde doğal"

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılını ‘’ ilan ederek, “Türk milleti için iyilik yapmak, doğal bir durumdur” dedi.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri tarafından "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliği toplantısı 'nda gerçekleştidi. , 2019 yılını '' ilan etti. Kasapoğlu, "2 gün gecikmeli de olsa bu etkinliğe katılmak mutluluk verici" derken, "Dünyada gönüllü sayısı 1 milyarı geçmiş ve 'den sonra en büyük ikinci topluluk olmuştur" yorumunu yaptı. " iyilik yapmak doğal bir haldir, yaşama kültürümüzün önemli bir parçasıdır" diyen Kasapoğlu, "Medeniyetimizde ölçü; bir başkasına faydası dokunacak işi vakit kaybetmeden yapmaktır. Bizler, göçmen kuşlar için evlerin duvarlarına kuş sarayları kuran, yaralı leylekler için hastane inşa eden (Gurabahane-i Laklakan) bir medeniyetin emanetçisiyiz. Hayatımızda iyilikler, nefes alıp vermek gibi rutindir" dedi.
  1. 8.12.2018
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