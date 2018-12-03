36 aydır sporun zirvedeki ismi: A Spor

Kantar Media Kasım ayı ölçümlerine göre belirlenen sıralamada, A Spor zirvedeki yerini bu ay da korudu.

Hızlı, doğru ve tarafsız yayın politikasını ilke haline getiren A Spor, spor haberciliğinde çığır açmaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, spor medyasına yön veren A Spor, 36 aydır zirvede.

Sabahın ilk saatlerinde başlayan yayın maratonu ile sporseverler ilk gelişmeleri A Spor ekranlarında izleme fırsatı bulurken, usta yorumcuların konuk olduğu programları, gündemi oluşturan isimlerin açıklamaları da A Spor'da ekrana geliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEEYCANI A SPOR'DA DEVAM EDİYOR!



Türkiye'nin dört bir yanından tüm lig takımlarının ortak heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan A Spor, Kasım ayında oynanan 4. tur karşılaşmalarını naklen ve şifresiz ekranlara getirdi. Sezon boyunca bu heyecana ortak olan sporseverler, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupasını tüm yönleri ile ekrana getirmeye devam ediyor.

A SPOR TARAFTARIN NABZINI TUTUYOR!



Taraftar özel programları ile A Spor sokağın nabzını tutuyor. Fenomen haline gelen A Spor Taksi'de, taraftarın görüş ve düşünceleri ekrana gelirken, taraftar özel programlarda ise spor gündeminde yer bulan konulara dair yorumlarını A Spor mikrofonuna anlatıyor.