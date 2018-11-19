Dünya'nın sporu! (18.11.18)
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Dünya'nın sporu! (18.11.18)

    Dünya'nın sporu! (18.11.18)

    Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

    VİEİRA GİBİSİ HİÇ GELMEDİ

    'i 22 sene çalıştırdıktan sonra ayrılan , eski futbolcusu Patrick Vieira'ya övgüde bulundu. Fransız antrenör, "Ben İngiltere'de iken herkes bana gelip 'Yeni Vieira'yı buldum' diyordu. 20 yıl geçti ama kimse onun gibisini bulamadı" diye konuştu.

    203 MADALYA

    Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bu yıl çok verimli geçti. Uluslararası arenada toplam 203 madalya aldık. Tarihte ilk kez bu kadar yüksek madalya sayısıyla sezonu kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

    BAILLY'YE 3 TALİP ÇIKTI

    MANU'da 'nun şans vermediği Eric Bailly'nin talipleri artıyor. 'in haberine göre; 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stopere Arsenal ve Tottenham'ın ardından de talip oldu. Yıldız futbolcunun bonservis bedeli 30 milyon euro.

    CAN ÖNCÜ TARİH YAZDI

    MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarışan , sezonun son yarışı olan GP'sini 1. sırada bitirdi. Moto3'ün 15 yaş 115 gün ile en genç yarışçısı ve kazananı olan Öncü, Moto GP kategorilerinde yarış kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti.

    60 YETMEDİ

    NBA'de Charlotte forması giyen Kemba Walker, 60 sayı atıp kulüp rekoru kırdığı maçta takımının Philadelphia'ya 122-119 yenilmesini engelleyemedi. Diğer sonuçlar: Nets 119-127 Clippers, Indiana 97-89 Atlanta, Pelicans 125-115 Denver, Orlando 130-117 Lakers.

    DEMBELE BAĞIMLI MI?

    Barcelonalı Dembele, sabaha kadar oyun oynadığı için sabahki idmanı kaçırdı. Oyuncu "Karnım ağrıyordu" dedi. Barça Dembele'nin oyun bağımlısı olduğundan şüpheleniyor.
    1. 19.11.2018
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