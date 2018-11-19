Dünya'nın sporu! (18.11.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Arsenal'i 22 sene çalıştırdıktan sonra ayrılan Arsene Wenger, eski futbolcusu Patrick Vieira'ya övgüde bulundu. Fransız antrenör, "Ben İngiltere'de iken herkes bana gelip 'Yeni Vieira'yı buldum' diyordu. 20 yıl geçti ama kimse onun gibisini bulamadı" diye konuştu.
203 MADALYA
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bu yıl çok verimli geçti. Uluslararası arenada toplam 203 madalya aldık. Tarihte ilk kez bu kadar yüksek madalya sayısıyla sezonu kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.
BAILLY'YE 3 TALİP ÇIKTI
MANU'da Jose Mourinho'nun şans vermediği Eric Bailly'nin talipleri artıyor. Daily Mail'in haberine göre; 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stopere Arsenal ve Tottenham'ın ardından PSG de talip oldu. Yıldız futbolcunun bonservis bedeli 30 milyon euro.
CAN ÖNCÜ TARİH YAZDI
MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarışan Can Öncü, sezonun son yarışı olan Valencia GP'sini 1. sırada bitirdi. Moto3'ün 15 yaş 115 gün ile en genç yarışçısı ve kazananı olan Öncü, Moto GP kategorilerinde yarış kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti.
60 YETMEDİ
NBA'de Charlotte forması giyen Kemba Walker, 60 sayı atıp kulüp rekoru kırdığı maçta takımının Philadelphia'ya 122-119 yenilmesini engelleyemedi. Diğer sonuçlar: Nets 119-127 Clippers, Indiana 97-89 Atlanta, Pelicans 125-115 Denver, Orlando 130-117 Lakers.
DEMBELE BAĞIMLI MI?
Barcelonalı Dembele, sabaha kadar oyun oynadığı için sabahki idmanı kaçırdı. Oyuncu "Karnım ağrıyordu" dedi. Barça Dembele'nin oyun bağımlısı olduğundan şüpheleniyor.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Dünya'nın sporu! (18.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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