Türkiye Karate Şampiyonası Rize’de başladı

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda, 14-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek müsabakalarda 49 ilden 791 erkek ve 588 bayan sporcu müsabakalara çıkacak. İlk günkü müsabakalarda ümitler kategorisinde bayan ve erkek sporcular kata müsabakasına çıktılar. Müsabakaların finalleri Cumartesi günü yapılacak. Müsabakalar sonunda erkeklerde 52, 57, 63, 70 ve +70, bayanlar da ise 47, 54 ve +54 kiloda dereceye girenlere madalya verilecek.

DELİHASAN: "OLİMPİYATLARA SPORCU VERMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Rize'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Şampiyona sonunda Avrupa seçmeleri olacak. Buradan çıkacak sporcular ülkemizi Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında temsil etmeye hak kazanacak. Turnuvaya çok ciddi bir katılım söz konusu. Avrupa'da ki turnuvalarda yıllardır başarılı bir istikrar sağlıyoruz. Bu başarımızı yeni şampiyonlarda da sürdürmek istiyoruz. Olimpiyatlara da sporcu vermek istiyoruz" dedi.

ÇELİK: "BU TÜR ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADIK"

Rize'nin yeniden büyük bir organizasyona imza attığını ifade eden Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Tesisleşmeyle birlikte bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladık. Bu organizasyonları önemsiyoruz. İlimize sportif anlamda, turizm anlamında hem de ilimizin tanıtımı anlamında büyük fayda sağladığı düşüncesindeyiz. Organizasyonlarımızda bizi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na Rize Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak'a Rize Valimiz, Belediye Başkanlarımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz. İlimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Bu turnuvaya katılan tüm sporcu, hocalarımıza ve kulüplerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ulusal seviyede büyüklerin ardından en önemli ikinci organizasyon olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası 14, 15, 16 ve 17 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Pazar günü ise Milli takım seçme müsabakaları yapılacak. Seçmeler sonunda 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Danimarka'nın Aalborg kentinde yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcular belli olacak.