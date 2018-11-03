Oto kros yarışları nefes kesti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde olan oto kros yarışlarının Düzce ayağı, Kaynaşlı İlçesi'nde yapıldı. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ile Düzce Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ralli yarışlarda ralli pilotları en iyi zamanda ilk 3'e girmek için tozu dumana kattılar. Düzce yarışlarında dereceye giren oto kros pilotları Türkiye finalinde yarışacaklar. Ayrıca 4 Kasım tarihinde tırmanma yarışları Türkiye finali de Düzce'de yapılacak.



Yarışlar hakkında bilgi veren Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Arslan, "Kaynaşlı ilçesi otomobil sporları kapsamında çok heyecanlı bir hafta sonu yaşıyor. Bugün itibarıyla bu gördüğünüz pistte Türkiye Oto Kros yarışmasını düzenliyor. 3 yarıştan ibaret olan yarışlar oto kros kategorisinde toprak zeminde parkurda 5 tur olarak düzenliyoruz. Pazar günü de Kaynaşlı ilçesi Topuk yayasında tırmanma etabının son yarışı yani Türkiye ralli final yarışı, Türkiye 1. Ve 2.'lerinin belli olacağı yarışı düzenleyeceğiz. Yarışı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü yapıyor ama Düzce'nin DOSOD Kulübü burada bizimle beraber bize her türlü desteği salıyorlar." dedi.



'DÜZCE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Düzce Otomobil Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın ise Düzce'nin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek "Federasyona bağlı takvimde olan bu organizasyonu Düzce'ye getirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal aktivite ve federasyona bağlı yarışların Düzce'de olması Düzce'nin, Kaynaşlı'nın Türkiye'de tanınması, ön plana çıkması için bizde otomobil sporları olarak elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hava var, güzel bir etkinlik oluyor. Önümüzde ki senede otomobil sporları ile ilgili bu organizasyonları Düzce'ye getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



'ZEMİN İSTEDİĞİMİZ GİBİ'

Ralli pilotu Okan Tanrıverdi ise yarışlardan büyük keyif aldıklarını ifade ederek "Biz bu etabı çok seviyoruz. Zemin çok kaygan ve çok keyifli. İlk yarışı bitirdik, ikinci yarışa başlayacağız. Havada güzel, oldukça keyif alıyoruz. Arabalar sınıf, sınıf yarışıyor. Zamana karşı ilk 3'e girmeye çalışıyoruz. Burada kalan ilk 3 araba ise Türkiye finaline gidecek" şeklinde konuştu.