Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım'da gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesinde hazırlık etkinliği düzenlendi
Vodafone Park'ta yapılan etkinliğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, dizi oyuncusu ve aynı zamanda sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga ile diğer davetliler katıldı.
Organizasyonda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Vodafone Park'ın özel bir stat olduğunu belirterek, "Burada olmak insana mutluluk veriyor. İnşallah güzel bir maraton olur. Ben 2015'te koşmuştum. Başlangıç noktasından buraya kadar gelebilmiştim. İnşallah bu sene de programım müsait olursa yine koşacağım." ifadelerini kullandı.
Hasan Süel ise Vodafone 40. İstanbul Maratonu için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, "Vodafone olarak biz de bu hazırlıkların bir parçası olmak istedik. Maratona hazırlık etkinliğimiz, hem İstanbul'un kalbinde, çok özel bir mekanda gerçekleşmesi hem de tüm İstanbulluları maratona davet etmesi bakımından önem taşıyor." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında saha içinde 1560 metrelik deneme yarışı düzenlendi. Yarışı Fevzi Tokta birinci sırada tamamlarken, Anadolu Ajansı muhabiri Fatih Erel ikinci, Mustafa Atıf Hasanoğlu ise üçüncü oldu.
- 30.10.2018 13:55
- Güncelleme: 30.10.2018 13:55
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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