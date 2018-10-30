Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Vodafone 40. 'na doğru

    Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru

    Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım'da gerçekleştirilecek Vodafone 40. öncesinde hazırlık etkinliği düzenlendi

    'ta yapılan etkinliğe Beşiktaş Kulübü Başkanı , Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı , dizi oyuncusu ve aynı zamanda sağlıklı yaşam koçu ile diğer davetliler katıldı.

    Organizasyonda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Vodafone Park'ın özel bir stat olduğunu belirterek, "Burada olmak insana mutluluk veriyor. İnşallah güzel bir maraton olur. Ben 2015'te koşmuştum. Başlangıç noktasından buraya kadar gelebilmiştim. İnşallah bu sene de programım müsait olursa yine koşacağım." ifadelerini kullandı.

    Hasan Süel ise Vodafone 40. için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, "Vodafone olarak biz de bu hazırlıkların bir parçası olmak istedik. Maratona hazırlık etkinliğimiz, hem 'un kalbinde, çok özel bir mekanda gerçekleşmesi hem de tüm İstanbulluları maratona davet etmesi bakımından önem taşıyor." diye konuştu.

    Etkinlik kapsamında saha içinde 1560 metrelik deneme yarışı düzenlendi. Yarışı Fevzi Tokta birinci sırada tamamlarken, Anadolu Ajansı muhabiri Fatih Erel ikinci, Mustafa Atıf Hasanoğlu ise üçüncü oldu.

    1. 30.10.2018 13:55
    2. Güncelleme: 30.10.2018 13:55
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