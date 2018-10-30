The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 30.'su düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi
Bu yıl 30.'su gerçekleştirilen Akdeniz'in en büyük yat yarışı olan The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi.
23 Ekim'de Metro Etabı'yla başlayan yarışlar, 24 Ekim'de Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı, 26 Ekim'de Amerikan Hastanesi Etabı'yla devam etti ve 27 Ekim'de yapılan Opet Etabı'yla da bitti. 25 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Anadolu Sigorta Etabı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
Etapların kazananları ise sırasıyla; Bastarda, Bodrum Belediyesi Dragonfly, Take It Easier ve Metro Grandi oldu. American Hospital The Bodrum Cup Genel Birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly, Standart Yelken kategorisinin birincisi Aksona Mancorna, Gulet ve Gulet A kategorisinin birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly, Gulet B kategorisinin birincisi Jasmin 1, Gulet C kategorisinin birincisi Mina, Mozaik kategorisinin birincisi Dafne, Tırhandil kategorisinin birincisi Hızır 1, Tırhandil A kategorisinin birincisi Aksona Mancorna, Tırhandil B kategorisinin birincisi Hızır 1, Cruiser kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn, Cruiser A kategorisinin birincisi Mıra 2, Cruiser B kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn oldu.
Etapları kazanan ve kategori birincileri olan ekipler ise İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde The Bodrum Cup Komodoru David Dein'in yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle ödüllerine kavuştu.
- 30.10.2018 11:55
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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