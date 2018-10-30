The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Yelken Yarışları sona erdi

    The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi

    'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 30.'su düzenlenen Yelken Yarışları sona erdi

    Bu yıl 30.'su gerçekleştirilen Akdeniz'in en büyük yat yarışı olan Yelken Yarışları sona erdi.

    23 Ekim'de Etabı'yla başlayan yarışlar, 24 Ekim'de Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı, 26 Ekim'de Amerikan Hastanesi Etabı'yla devam etti ve 27 Ekim'de yapılan Opet Etabı'yla da bitti. 25 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Etabı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

    Etapların kazananları ise sırasıyla; Bastarda, , Take It Easier ve Metro Grandi oldu. American Hospital The Bodrum Cup Genel Birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly, Standart Yelken kategorisinin birincisi , Gulet ve Gulet A kategorisinin birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly, Gulet B kategorisinin birincisi Jasmin 1, Gulet C kategorisinin birincisi Mina, Mozaik kategorisinin birincisi Dafne, Tırhandil kategorisinin birincisi Hızır 1, Tırhandil A kategorisinin birincisi Aksona Mancorna, Tırhandil B kategorisinin birincisi Hızır 1, Cruiser kategorisinin birincisi , Cruiser A kategorisinin birincisi Mıra 2, Cruiser B kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn oldu.
    Etapları kazanan ve kategori birincileri olan ekipler ise İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde The Bodrum Cup Komodoru David Dein'in yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle ödüllerine kavuştu.

    1. 30.10.2018 11:55
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