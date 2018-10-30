Selçuklu taekwondo takımından 9 madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, 27-28 Ekim tarihlerinde Karaman'da düzenlenen 'İller Arası Cumhuriyet Kupası'nda başarılı sonuçlara imza attı. Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde toplam 11 sporcuyla mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü, 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Minikler kategorisinde mücadele eden 45 kg da Furkan Durmaz, 50 kg da Serra Yağmur Can altın madalyanın sahibi olurken, Sena Naz Lafçı 45 kg da bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Selimhan Turan 45 kg da, Gizem Nur Coşkun ise 50 kg da altın madalya kazandı. Elif Sena Ülker ise 50 kg da bronz madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden Mehmet Akif Ulu 55 kg, Emre Fatih Mulazimoğlu 63 kg da altın madalya kazanırken, Özgen Karabacak 51 kg da gümüş, Soner Bıyık ise 63 kg da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü Cumhuriyet Kupasını takım halinde ikinci olarak tamamladı.

ARMAĞAN: 'GELECEK İÇİN UMUT VERDİLER'

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başantrenörü Ali Armağan, Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo takımının Cumhuriyet Kupasında başarılı sonuçlar alarak gelecek için umut verdiğini belirtti. Armağan, "Karaman'da düzenlenen Cumhuriyet Kupasında 11 sporcumuz mücadele etti ve 9 sporcumuz Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde madalyalar kazandı. Çocuklarımızın maç tecrübesi kazanması açısından bu tür organizasyonlar son derece önemli. Sporcularımızın gelecek Şampiyonalarda da benzer sonuçlar alacağına ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.