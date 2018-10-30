Kayra Kamer'den uluslararası usta normu
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'den uluslararası usta normu

    Kayra Kamer'den uluslararası usta normu

    'da düzenlenen Dünya Altı 'nda 16 yaş kategorisinde mücadele eden , ilk uluslararası usta normunu elde etti

    Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIDE Ustası unvanıyla ilk turnuvasına çıkan , 10. turdaki galibiyeti sonrasında ilk uluslararası usta normunu almayı başardı.

    Turnuvaya galibiyetle başlayıp sonrasında oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Kayra, turnuvanın ilk yarısını 3,5 puanla tamamladı. Sonrasında aldığı mağlubiyetin ardından 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan milli satranççı, 10. tur sonunda 6,5 puana ulaştı.

    Dünya Altı , 1 Kasım Perşembe günü sona erecek.

    1. 30.10.2018 11:18
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