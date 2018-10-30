Kayra Kamer'den uluslararası usta normu
Yunanistan'da düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Satranç Şampiyonası'nda 16 yaş kategorisinde mücadele eden milli sporcu Kayra Kamer, ilk uluslararası usta normunu elde etti
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIDE Ustası unvanıyla ilk turnuvasına çıkan milli sporcu, 10. turdaki galibiyeti sonrasında ilk uluslararası usta normunu almayı başardı.
Turnuvaya galibiyetle başlayıp sonrasında oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Kayra, turnuvanın ilk yarısını 3,5 puanla tamamladı. Sonrasında aldığı mağlubiyetin ardından 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan milli satranççı, 10. tur sonunda 6,5 puana ulaştı.
Dünya 18 Yaş Altı Satranç Şampiyonası, 1 Kasım Perşembe günü sona erecek.
- 30.10.2018 11:18
-
Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
-
‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
-
‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Kayra Kamer'den uluslararası usta normu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.