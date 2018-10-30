Cumhuriyet Koşusuna Sare Koleji damga vurdu
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Cumhuriyet Koşusuna Sare Koleji damga vurdu

    Cumhuriyet Koşusuna Sare Koleji damga vurdu

    ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘ Koşusu’na SARE damga vurdu

    ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ' Koşusu'na SARE damga vurdu. Koşuda ilk üçte dereceye giren öğrencilerin hepsi Sare 'ndan.

    Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü ve 29 Ekim etkinlikleri kapsamında, ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ' Koşusu'nda ilk üçte dereceye giren öğrencilerin tümü Sare Eğitim Kurumlarının öğrencileri oldu.

    4000 m Genç Erkekler kategorisinde, Beden Eğitimi öğretmeni Sezer Şarvan eşliğinde yarışmalara hazırlanan SARE Eğitim Kurumları öğrencileri; Özer Vural il birincisi, Tayyip Arslan il ikincisi, Burak Ağca ise il üçüncüsü oldu.

    Konu hakkında açıklama yapan Sare Eğitim Kurumları Müdürü Sayın Mikail Tunç, "Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Ulu Önder'in bizzat işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları mücadele ederken gördüğüm için mutluyum. Okulumuz öğrencilerinin aldıkları dereceler bir tarafa burada bulunmalarından ayrıca çok gururluyum. Bu anlamlı organizasyona imza atanlara teşekkür ediyor, bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı başta olmak üzere, asırlarca bu idarenin tesisi ve korunması için kanıyla, canıyla mücadele eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

    1. 30.10.2018 10:12
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