Badminton Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliğinin düzenlediği Badminton Cumhuriyet Kupası Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu’nda yapıldı
Düzce'de Badminton sporuna ilgi her geçen gün artarken, özellikle çocuklar bu spora büyük önem veriyor. Badminton kurslarını kaçırmayan sporcular, turnuvalarda da kendilerini test ederek, büyük turnuvalarda derece almanın peşinde koşuyor.
29 Ekim Cumhuriyet Badminton Turnuvasında Yıldız Erkeklerde Ertuğrul Kemal Akbal birinci, Beray Hastürk ikinci, Seyit Çaldıran üçüncü, Mehmet Emin Çaldıran dördüncü, Yıldız Kızlarda Sibel Ersoy birinci, Tuğçe Gülaçtı ikinci, Helin Gelturan üçüncü, Medine Kurt dördüncü, Genç Erkeklerde Eren Genç birinci, Akil Aslanoğlu ikinci, Enes Tavacıoğlu üçüncü, Umut Şeker dördüncü, Genç Kızlarda ise Edanur Deniz birinci, Betül Çelik ikinci, Fatma Gül Yılmaz üçüncü ve Edanur Levent dördüncü oldu.
- 30.10.2018 12:20
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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