Badminton Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Badminton sahiplerini buldu

    Badminton Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu

    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliğinin düzenlediği Badminton Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu’nda yapıldı

    'de Badminton sporuna ilgi her geçen gün artarken, özellikle çocuklar bu spora büyük önem veriyor. Badminton kurslarını kaçırmayan sporcular, turnuvalarda da kendilerini test ederek, büyük turnuvalarda derece almanın peşinde koşuyor.

    29 Ekim Cumhuriyet Badminton Turnuvasında Yıldız Erkeklerde Ertuğrul Kemal Akbal birinci, Beray Hastürk ikinci, Seyit Çaldıran üçüncü, Mehmet Emin Çaldıran dördüncü, Yıldız Kızlarda Sibel Ersoy birinci, Tuğçe Gülaçtı ikinci, Helin Gelturan üçüncü, Medine Kurt dördüncü, Genç Erkeklerde Eren Genç birinci, Akil Aslanoğlu ikinci, Enes Tavacıoğlu üçüncü, Umut Şeker dördüncü, Genç Kızlarda ise Edanur Deniz birinci, Betül Çelik ikinci, Fatma Gül Yılmaz üçüncü ve Edanur Levent dördüncü oldu.

    1. 30.10.2018 12:20
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