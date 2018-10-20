Okçuların sayısı 6 kat arttı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Okçuların sayısı 6 kat arttı

    Okçuların sayısı 6 kat arttı
    Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışındaki merkezlerinde, Okçular Vakfıyla düzenlediği Türk okçuluğu kurslarındaki yarışmalarda dereceye gir en 16 ülkenin sporcuları, Kemankeş Projesi kapsamında, 'da özel bir eğitimin ardından yapılan dünya karması final müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Yarışlar sonunda birinci , ikinci , üçüncü oldu. Yarışmaları izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , "Burası eski ihtişamına kavuştu. Buranın açılmasıyla 'de okçuluk yapanların sayısı 6 kat arttı" ddiye konuştu.
    1. 20.10.2018
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