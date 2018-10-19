Formula 1'de sıradaki durak ABD
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    1'de sıradaki durak

    <a href="/index/formula?id=92c57d0e-26a8-44a4-950b-7102d010008c" class="" rel="tag">Formula</a> 1'de sıradaki durak <a href="/index/abd?id=31e27dd9-00db-4acd-9d53-3b9865a91168" class="" rel="tag">ABD</a>

    Sezonun 18. yarışı 'sinde sıralama turları yarın, yarış ise Pazar günü gerçekleştirilecek

    1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.

    Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın 00.00'da başlayacak. Yarış ise Pazar günü 21.10'da gerçekleştirilecek.

    Önceki yarışlarda 9, 5, -TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

    1'de 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    - Pilotlar klasmanı

    1. (): 331 puan

    2. (): 264

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 207

    4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 196

    5. (): 173

    - Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 538 puan

    2. Ferrari: 460

    3. : 319

    4. Renault: 92

    5. Haas: 84

    1. 19.10.2018 09:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1'de sıradaki durak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN