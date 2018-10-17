Özge Kırdar, Türkiye'de ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan SosyalBen Vakfı'nın gönüllü atölye antrenörü oldu
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'dan dezavantajlı çocuklara destek

    Özge Kırdar'dan dezavantajlı çocuklara destek

    , 'de ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan SosyalBen Vakfı'nın gönüllü atölye antrenörü oldu

    Sosyal sorumluluk etkinliğinin tanıtımı için, vakfın kurucusu ve 'ın katılımıyla Levent Loft Station'da basın toplantısı gerçekleştirildi.

    Özge Kırdar'ın, vakfın adı verilen öğrencilerinden oluşturulan SosyalBen Voleybol Takımı'nda antrenörlük yapacağı açıklandı. 14 Ekim Pazar günü ilk antrenmanının gerçekleştiren takımın, çalışmalarına 2019 Mayıs ayına kadar devam edeceği bildirildi.

    Deneyimli voleybolcunun, çocuklarla sene boyunca ilgilenerek, onların ilgi ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

    Çocuklarla ilk antremanını Fuat Soylu Orta Okulu'nda geçtiğimiz pazar günü gerçekleştiren milli voleybolcu Özge Kırdar, "Dilerim ki bu 17 kız arasından biri ya da birileri, gelecekte benim yerimde olur ve daha büyük başarılara imza atar." diye konuştu.

    SosyalBen Vakfı'nın kurucusu Ece Çiftçi de konuşmasında, "SosyalBen Vakfı adına Özge Kırdar'ın böylesine anlamlı bir projede yer almasından oldukça mutluyum. Sahadaki başarısını sosyal projelerde de devam ettiren Özge Kırdar, hem ülkemiz hem de vakfımız adına önemli bir rol model. SosyalBen Çocukları'ndan kuracağı takımın çok büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 17.10.2018 14:33
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