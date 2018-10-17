Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, Avrupa Grand Prix'sinde ise dünya rekoru kıran 18 yaşındaki milli okçu Gülnaz Büşranur Coşkun'un en büyük hedefi, olimpiyat madalyası kazanmak
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    "Madalyalar kazanmaya yeni başladım"

    "Madalyalar kazanmaya yeni başladım"

    Kariyerinde ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, Avrupa 'sinde ise dünya rekoru kıran 18 yaşındaki milli okçu Gülnaz 'un en büyük hedefi, olimpiyat madalyası kazanmak

    Çocukluk yıllarında kick boks yapan, bu sırada ABD'li yazar Suzanne Collins'in "Açlık Oyunları" adlı romanını okuyan Gülnaz , kitaptaki kahramanın ok kullanmasından etkilenerek 3 yılın ardından okçuluğa yöneldi.

    Samsun Okçuluk Kulübünde 12 yaşında okçuluk spor hayatına başlayan , bugüne kadar katıldığı şampiyonalarında yıldızlar ve gençlerde 5 birincilik kazandı.

    Uluslararası turnuvalarda ise Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra takım halinde dünya ikinciliği elde eden Gülnaz Büşranur, son olarak 'da 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa 'sinde ile 1333 puana ulaşarak dünya rekoru kırma başarısı gösterdi.

    COŞKUN: "HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDAN MADALYALAR İLE DÖNMEK"
    Gülnaz Büşranur Coşkun, yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun son yıllarda önemli ivme yakaladığına dikkati çekerek, "Bu yıl özellikle okçulukta altın yılımızı yaşıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlardan madalyalar ile dönmek." dedi.

    Hedefleri arasında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunu dile getiren Gülnaz Büşranur, "Madalyalar kazanmaya yeni başladım. Hedefimizde olimpiyatlara gitmek değil, orada şampiyon olmak var. Hedefimiz gerçekten çok büyük. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak madalya kazanmak istiyorum. Bu süreçte ailem bana çok büyük destek verdi." ifadelerini kullandı.

    1. 17.10.2018 12:07
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