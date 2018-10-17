Levent Savaş, yaptığı açıklamada, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenecek Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası öncesinde İzmir'de yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

Boccianın Türkiye'de yeni olduğunu ifade eden Savaş, "Türkiye'de 5-6 yıllık geçmişine rağmen bocciada iyi bir yerdeyiz." dedi.

Savaş, hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu belirterek "İtalya'daki turnuva da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için önemli. Burada alacağımız derece olimpiyat kotasında bize bir yer sağlayacak. Buradaki kampımızda yer alan arkadaşlar kendi kulüplerinde iyi çalışmalarından dolayı derece yapmış kişiler. Ekip olarak tek düşüncemiz var, bayrağımızı yükseltip olimpiyatlarda mücadele etmek." diye konuştu.

Boccia ile ilgilenen sporcuların antrenman için ulaşımlarının diğer branşlara göre zor olduğunu, malzemelerin de yurt dışından alındığını aktaran Savaş, "Bu sporun maliyeti yüksek. Söylediğim olumsuz şeylere göre sporcular yine iyi durumdalar, kendilerine güveniyorlar. Yurt dışındaki rakipleriyle yarışabilecek kapasitedeler. İlerleyen dönemde alacağımız derecelerle bunu göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

En ağır engellilerin bile boccia oynayabildiğini vurgulayan Savaş, bu sporun aynı zamanda engellilerin sosyalleşmelerine de yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

BOCCİA?

ABD'de düzenlenen 1984 Paralimpik Oyunları'na kadar eğlence amaçlı düşünülen boccia, ilk olarak serebral palsili kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlandı. Günümüzde boccia, motor işlevini etkileyen nörolojik bozukluğu olan kişilerce oynanıyor.

Son olarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 108 sporcu boccia branşında mücadele etmişti.

Boccia, sporcuların renkli topları "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları bir branş. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanıyor.