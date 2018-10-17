Bocciada hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Boccia Milli Takımı Antrenörü Levent Savaş, ekip olarak tek düşüncelerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek olduğunu bildirdi
Levent Savaş, yaptığı açıklamada, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenecek Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası öncesinde İzmir'de yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini söyledi.
Boccianın Türkiye'de yeni olduğunu ifade eden Savaş, "Türkiye'de 5-6 yıllık geçmişine rağmen bocciada iyi bir yerdeyiz." dedi.
Savaş, hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu belirterek "İtalya'daki turnuva da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için önemli. Burada alacağımız derece olimpiyat kotasında bize bir yer sağlayacak. Buradaki kampımızda yer alan arkadaşlar kendi kulüplerinde iyi çalışmalarından dolayı derece yapmış kişiler. Ekip olarak tek düşüncemiz var, bayrağımızı yükseltip olimpiyatlarda mücadele etmek." diye konuştu.
Boccia ile ilgilenen sporcuların antrenman için ulaşımlarının diğer branşlara göre zor olduğunu, malzemelerin de yurt dışından alındığını aktaran Savaş, "Bu sporun maliyeti yüksek. Söylediğim olumsuz şeylere göre sporcular yine iyi durumdalar, kendilerine güveniyorlar. Yurt dışındaki rakipleriyle yarışabilecek kapasitedeler. İlerleyen dönemde alacağımız derecelerle bunu göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
En ağır engellilerin bile boccia oynayabildiğini vurgulayan Savaş, bu sporun aynı zamanda engellilerin sosyalleşmelerine de yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
BOCCİA?
ABD'de düzenlenen 1984 Paralimpik Oyunları'na kadar eğlence amaçlı düşünülen boccia, ilk olarak serebral palsili kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlandı. Günümüzde boccia, motor işlevini etkileyen nörolojik bozukluğu olan kişilerce oynanıyor.
Son olarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 108 sporcu boccia branşında mücadele etmişti.
Boccia, sporcuların renkli topları "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları bir branş. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanıyor.
- 17.10.2018 11:54
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
Bocciada hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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