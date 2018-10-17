40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası
Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, devam ediyor.
Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, bedensel, işitme ve görme engellilerin müsabakaları yapılıyor. Şampiyonada 250 engelli sporcu yarışıyor.
Türkiye'den de 21'i engelli sporcunun yer aldığı şampiyonada 4'ü Türk, 45 hakem görev yapıyor.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.
Son Avrupa şampiyonasında 59 madalyayla Avrupa ikincisi olduklarını aktaran Kurt, "Pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Şampiyonadan 50 civarında madalya bekliyoruz. Büyük ihtimalle de takım halinde üçüncü olacağız. Genç kızlarımız şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Şu ana kadar 19 madalya kazandık." ifadelerini kullandı.
Kurt, şampiyonanın 20 Ekim Cumartesi günü sona ereceğini hatırlattı.
- 17.10.2018 15:21
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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