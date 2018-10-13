Şampiyonaya Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanan Genç Kadınlar Judo Milli Takımı'nın teknik direktörü Yavuz Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan farklı kategorilerde 3 madalya ile döndüklerini hatırlattı.

Yolcu, sporcularının Dünya Şampiyonası için iyi bir çalışma döneminden geçtiğini belirterek, "Trabzon TOHM'da çalışmalarını sürdüren milli sporcumuz Gamze Sayma geçen ay Sofya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. TOHM'da kalan sporcularımız eğitimlerine devam ederken, antrenmanlarını da aksatmadan sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 hafta kamp yaptık." diye konuştu.

Şampiyonada iddialı olduklarını vurgulayan Yolcu, "Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. 5 kadın sporcumuz şampiyonaya katılacak. Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TUĞÇE BEDER: "İLK OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

48 kiloda mücadele eden Avrupa ikincisi Tuğçe Beder, hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi.

Tuğçe, Türkiye'ye altın madalya getirmek istediklerini dile getirerek, "Şampiyonluk, ileriye dönük 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na sağlam bir adım olur. Kampta kondisyon, çabukluk, kuvvet ve teknik çalışmalar yaptık. Daha çok bir şeyler eklemekten ziyade formumuzu korumaya yönelik çalışmalar üzerinde durduk." diye konuştu.

Bahamalar'daki şampiyonanın kendisi için büyük bir basamak olduğunu ifade eden Tuğçe, şunları kaydetti:

"Türk judosunun dünya çapında önemli yerlere gelmesinde büyük pay sahibi olmak istiyorum. Çünkü judoda kadınlarda olimpiyat şampiyonumuz yok. İlk olmak istiyorum. Umarım başaracağım."