World Run yine İzmir’de – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    World Run yine ’de

    World Run yine <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>’de
    Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak yaratmak amacıyla düzenlenecek olan 'ın Mayıs ayında yine 'de gerçekleştirileceği açıklandı. Yakalama aracının birinciyi belirlediği organizasyonun kayıtları wingsforlifeworldrun.com/tr adresinde başladı.
    1. 12.10.2018
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