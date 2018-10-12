Şampiyon Triatloncular Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Şampiyon Triatloncular Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

    Şampiyon Triatloncular Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

    Türkiye Triatlon şampiyonasında yarışan sporcular Gençlik ve Müdürü Arıcıoğlu'nu ziyaret etti.

    Triatlon Sporcuları ve Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı , İl Müdürü 'nu ziyaret etti. Gençlik ve Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Ali Özgür Eriş başkanlığındaki Triatlon Federasyonu sporcularını kabul etti.

    Asbaşkan Eriş, federasyonun faaliyetleri ve sporcuların gösterdiği başarılar hakkında bilgi verdi. Yapılan görüşmede İl Müdürü Arıcıoğlu, triatlonun disiplin, dayanıklılık ve çok çalışma gerektiren bir spor olduğunu, Triatlon sporuyla uğraşanların kendinden ve yaşantısından belli fedakarlıklar yapması gerektiğini belirterek, başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu.

    1. 12.10.2018 16:16
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