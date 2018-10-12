2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli yelkenci Alican Kaynar, uluslararası camiada olimpiyatta madalya için favori isimler arasında gösterildiğini söyledi.

Alican Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da yer aldığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"2012'de hem yelken fin sınıfı için çok gençtim hem de yeteri kadar tecrübem yoktu. 2016'ya daha iyi hazırlandık, aslında az da olsa madalya şansımız vardı. Nitekim ilk iki gün madalya pozisyonundaydım. Fakat daha sonra eksik noktalarımızdan dolayı biraz geriye düştük, son günde çok küçük bir farkla madalya yarışını kaçırdım. Yani Rio Olimpiyatları benim için çok kötü geçmedi. Bu olimpiyatlarda (Tokyo 2020) kesinlikle madalya hedefliyoruz. Son iki senede dünya sıralamasında ikinci sıraya kadar çıktık. Dünya kupalarında birçok madalya aldık. Olimpiyatta madalya için favori gösteriliyorum. Hedef artık olimpiyat madalyası. Öncelikli olarak madalya, rengine orada karar vereceğiz."

Olimpiyata katılma hakkını erken elde etmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten 30 yaşındaki milli yelkenci, "Rio Olimpiyatları'ndan sonra hedefi, ilk kota yarışında kotayı almak olarak koymuştuk. Çünkü ondan sonra 2 sene çok ciddi bir hazırlık zamanımız kalacaktı. Daha sonra kota mücadelesiyle uğraşmayacaktık, ana hedef buydu. Bu sene yapılan dünya şampiyonasında bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda elde edebileceği bir başarının Türk yelkenciliği için de büyük önem taşıyacağının altını çizerek, dünyada yelken gelişiyor, Türkiye'de yavaş da olsa yelken gelişiyor. Alacağımız bir olimpiyat madalyası bu süreci çok hızlandıracak ve bizi bir şekilde dünya seviyesine getirecektir. Hala oturmuş kuvvetli bir sistemimiz yok ama son yıllarda sponsorların da artmasıyla bu sistem kurulmaya başlandı. Hem 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda benim dışımda diğer arkadaşlarımın da iyi sonuçlar alacağına hem de 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda güçlü bir ekiple Türkiye'yi temsil edeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Olimpiyat için çok yoğun bir hazırlık programını uyguladığını dile getiren Alican, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dışında da çok fazla kampımız oluyor. Türkiye'de de Fenerbahçe Doğuş bünyesinde milli takımla beraber kamplarımız devam ediyor. Hava koşulları ve havayı analiz etmemiz için birçok kez Tokyo'ya gidip gelmemiz de gerekecek. 2019 temmuz ve ağustos aylarında Tokyo'da iki kampımız olacak. Ağustos'ta iki yarışmamız var, bir tanesi olimpiyatın test yarışı. Aynı olimpiyat düzeninde, aynı sularda, aynı parkurlarda olacak. Diğerin de dünya kupasının bir ayağı gerçekleşecek. 2020'de nisan ayından itibaren her ay Tokyo'da bir kamp düzenleyeceğiz. Daha sonra da ağustos ayında kafile ile beraber gideceğiz."

Alican Kaynar, Fenerbahçe Kulübünde amatör sporların her zaman büyük önem taşıdığını aktararak, şu sözleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübünün genel politikasında amatör branşlar her zaman önemli bir yere sahipti. Bundan sonra da böyle olacaktır. Sayın Ali (Koç) Bey zaten 2016 Olimpiyatları'na kadar Koç Holding bünyesinde sponsorluğumu da yaptı. O yüzden onun vizyonunu biliyorduk. Aziz Bey amatör sporlara çok büyük bir yatırım yapmıştı. Aynı şekilde devam ediyor. Kesinlikle hiçbir değişiklik yok, bundan sonra da her zaman ileriye doğru gidecektir."