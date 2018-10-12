Lindsey Vonn emekliye ayrılacak
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    emekliye ayrılacak

    Lindsey Vonn emekliye ayrılacak

    'li kadın kayakçı Vonn, sezon sonunda aktif spor kariyerini noktalayacak

    Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan 'li kadın kayakçı , sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

    ABD televizyon kanalı NBC'ye kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Kayak sezonunun bitmesinin ardından emekliye ayrılacağım." ifadesini kullandı.

    Kariyerinde 82 zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

    Vonn, 2018 Pyeongchang'da bronz, 2010 Vancouver'da ise gümüş ve bronz olmak üzere 3 kez olimpiyat madalyası kazanmıştı.

    1. 12.10.2018 13:54
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