Lindsey Vonn emekliye ayrılacak
ABD'li kadın kayakçı Vonn, sezon sonunda aktif spor kariyerini noktalayacak
Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan ABD'li kadın kayakçı Lindsey Vonn, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.
ABD televizyon kanalı NBC'ye kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki sporcu, "Kayak sezonunun bitmesinin ardından emekliye ayrılacağım." ifadesini kullandı.
Kariyerinde 82 Dünya Kupası zaferi bulunan Vonn, aynı başarıyı 86 kez tekrarlayarak tüm zamanların rekortmeni konumundaki eski İsveçli kayakçı Ingemar Stenmark'ı yakalama hedefinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu hedefim için son kez Dünya Kupası'nda yarışacağım. Başarırsam, rüyamı gerçekleştireceğim. Başaramazsam, yine de harika bir kariyeri geride bırakmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Vonn, 2018 Pyeongchang'da bronz, 2010 Vancouver'da ise gümüş ve bronz olmak üzere 3 kez olimpiyat madalyası kazanmıştı.
- 12.10.2018 13:54
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Lindsey Vonn emekliye ayrılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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