İzmit Belediyesi’nden wakebord eğitimi
İzmit Belediyesi’nin Gölkay Park tesislerinde öğrencilere wakebord eğitimleri veriliyor.
İzmit Çayırköy'deki su sporları merkezinde gerçekleşen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere çevre ilçelerden de gelen gençlere, görevliler tarafından önce teorik olarak kablolu su kayağı eğitimi veriliyor. Teorik eğitimin ardından öğrenciler öğrendiklerini su kayağı yaparak pekiştiriyorlar. Bahçeşehir Koleji öğrencileri de Gölkaypark'a gelerek su kayağı eğitimi aldılar.
- 12.10.2018 11:32
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
İzmit Belediyesi’nden wakebord eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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