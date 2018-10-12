İzmit Belediyesi’nden wakebord eğitimi
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’nden wakebord eğitimi

    İzmit Belediyesi’nden wakebord eğitimi

    ’nin Gölkay Park tesislerinde öğrencilere wakebord eğitimleri veriliyor.

    İzmit Çayırköy'deki su sporları merkezinde gerçekleşen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. öğrencileri başta olmak üzere çevre ilçelerden de gelen gençlere, görevliler tarafından önce teorik olarak kablolu su kayağı eğitimi veriliyor. Teorik eğitimin ardından öğrenciler öğrendiklerini su kayağı yaparak pekiştiriyorlar. Bahçeşehir Koleji öğrencileri de Gölkaypark'a gelerek su kayağı eğitimi aldılar.

    1. 12.10.2018 11:32
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