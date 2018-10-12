Harput Görme Engelliler 2. lige yükseldi
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Harput Görme Engelliler 2. lige yükseldi

    Harput Görme Engelliler 2. lige yükseldi

    Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, ’da katıldığı organizasyonu namağlup şampiyonlukla tamamlayıp adını 2. lige yazdırdı.

    8-12 Ekim tarihleri arasında 'da 9 takımın katılımıyla düzenlenen Görme Engelliler Hiç Görmeyen B1 Futbol Yükselme Ligi müsabakalarında temsilcisi Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Antrenörler Ömer Faruk Parmaksız ve Gökhan Yarıcı yönetiminde oynadığı tüm maçları kazanarak 2. lige yükseldi.

    İlk maçında Görme Engelliler'i 5-0, ikinci maçında da Görme Engelliler'i aynı skorla 5-0 geçip yarı finale yükseldi. Harput Görme Engelliler yarı finalde Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı maçı da 6-4 kazanarak adını finale yazdırdı. Bugün final maçında Gaziantep Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Elazığ ekibi, bu müsabakayı da 6-1 gibi farklı bir skorla kazanıp adını B1 2. Ligi'ne yazdırdı.

    1. 12.10.2018 15:47
    2. Güncelleme: 12.10.2018 15:59
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