Erzurum’da Türk şöleni – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    ’da Türk şöleni

    <a href="/index/erzurum?id=99a8db6f-7986-4755-83f7-a77be6755b78" class="" rel="tag">Erzurum</a>’da Türk şöleni

    Türk? Dünyası Kültür ve Spor Şöleni 'da yapıldı.

    Bayrak yürüyüşü ile başlayan etkinlik, spor gösterileri, aşık oyunu, mangala, yaya okçuluğu ve dans gösterileri ile sürdü. Şölene Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı , Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, Valisi Seyfettin Azizoğlu ve birçok bürokrat ile sporsever katıldı.
    1. 12.10.2018
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