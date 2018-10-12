Buz Hokeyi Gençler Ligi start alıyor
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Buz Hokeyi Gençler Ligi start alıyor

    Buz Hokeyi Gençler Ligi start alıyor

    Buz Hokeyi Gençler Ligi start alıyor. 2018-2019 sezonu 13 Ekim 2018 Cumartesi günü 'da oynanacak İstanbul - BBGSK Genç Erkekler Ligi maçı ile başlıyor.

    Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, ''dolu dolu bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum''

    Genç erkekler liginin ardından Hemen ardından Erkekler , ve Genç Kadınlar Ligi başlayacak, dolu dolu bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum diyen Başkan Albayrak, ''Yıllardır karşımıza çıkan başlıca problemlerden birisi oyuncularımızın sezon içerisinde az maç yapıyor oluşuydu.

    Bu sezon itibariyle tüm kategorilerde maç sayılarını artırıp oyuncularımızın Millî Takımlara daha hazır gitmelerini hedefliyoruz. Uluslararası başarıyı yakalamak için yalnızca maç sayısını arttırmak yetmiyor, bunun yanı sıra takımlarımızın birbirine denk güçte olması, liglerimizin kaliteli ve çekişmeli maçları barındırması gerekiyor. Bunu sağlamak için de somut adımlar attık.

    Kulüplerimize altyapıya yatırım, yabancı oyuncu, yabancı antrenör gibi birçok kalemde teşvik veriyoruz. Bu ve bunun gibi sistemli çalışmalar sayesinde branşımızın bilinirliğini artırmayı, Uluslararası sıralamalarda üst basamaklara çıkmayı ve başarının kalıcılığını sağlamak istiyoruz'' dedi.

    1. 12.10.2018 15:39
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