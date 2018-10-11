Salihli'nin hokey yıldızları keşfedilecek
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HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'nin hokey yıldızları keşfedilecek

    Salihli'nin hokey yıldızları keşfedilecek

    , gençlere yönelik geliştirdiği 'Hokey yıldızlarını keşfediyor' projesiyle yetenekli gençleri hokeye kazandırmaya ve ’nın ardından ilçesinde devam etti.

    Türkiye Hokey Federasyonunun Gençlik ve ile ortaklaşa yürüttüğü Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesi, Türkiye Hokey Milli Takım Baş Antrenörü Serkan Şen'in koordinatörlüğünde 'deki Uğur Kiremit Ortaokulu, Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu, Bil Koleji ve 50. Yıl Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Antrenör Şen, hedeflerinin Hokeyi Salihli'de yaygınlaştırmak ve Salihli'deki yıldızları keşfetmek olduğunu söyledi. Öte yandan proje ile Salihli'den 4 Yıldız Kız Erkek Hokey Takımının Okul Sporları ve Kulüp müsabakalarına katılması bekleniyor.
    Projenin ardından Gençlik ve Müdürlüğünü ziyaret eden Milli Takım Baş Antrenörlerinden Serkan Şen'e, Salihli'de Spor'a katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz tarafından plaket verildi.

    1. 11.10.2018 14:25
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