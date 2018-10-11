Adana'da Ali Gülleri Veteran Futbol Turnuvası başladı
Adana'da Ali Gülleri anısına düzenlenen 6. Veteran Futbol Turnuvası başladı.
Seyhan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Veteran Futbol Turnuvası başladı.
12 takımın mücadele edeceği ve her pazartesi günü Seyhan Belediyespor Bahçeşehir Tesislerinde gerçekleşecek olan turnuva, 1 buçuk ay sürecek.
Turnuvada Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Seyhan Belediyesi takımında forma giyecek.
Her yıl farklı bir ismin verildiği turnuvaya bu yıl Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanlarından merhum spor adamı Ali Gülleri adına düzenleniyor.
- 11.10.2018 11:28
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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