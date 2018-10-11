Adana'da Ali Gülleri Veteran Futbol Turnuvası başladı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'da başladı

    Adana'da Ali Gülleri Veteran Futbol Turnuvası başladı

    'da anısına düzenlenen 6. başladı.

    tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen başladı.

    12 takımın mücadele edeceği ve her pazartesi günü Seyhan Belediyespor Bahçeşehir Tesislerinde gerçekleşecek olan turnuva, 1 buçuk ay sürecek.
    Turnuvada Seyhan Belediye Başkanı da Seyhan Belediyesi takımında forma giyecek.


    Her yıl farklı bir ismin verildiği turnuvaya bu yıl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanlarından merhum spor adamı adına düzenleniyor.

    1. 11.10.2018 11:28
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