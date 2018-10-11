Seyhan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Veteran Futbol Turnuvası başladı.

12 takımın mücadele edeceği ve her pazartesi günü Seyhan Belediyespor Bahçeşehir Tesislerinde gerçekleşecek olan turnuva, 1 buçuk ay sürecek.

Turnuvada Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Seyhan Belediyesi takımında forma giyecek.



Her yıl farklı bir ismin verildiği turnuvaya bu yıl Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanlarından merhum spor adamı Ali Gülleri adına düzenleniyor.