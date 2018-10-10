Yasemin’den çifte madalya
Peş peşe gelen başarılarla adından sıkça söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Yasemin Ecem Anagöz Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde bireysel ve miks takımda iki gümüş madalya kazandı.
Peş peşe gelen başarılarla adından sıkça söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Yasemin Ecem Anagöz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde bireysel ve miks takımda iki gümüş madalya kazandı.
Türk sporuna sayısız yetenek ve şampiyon sporcu kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı okçusu Yasemin Ecem Anagöz, Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çifte madalya kazandı. 4 ayaktan oluşan şampiyonaya; Şangay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin'de yapılan yarışmaların en iyileri olan 32 sporcu katıldı. Dünya Kupası Finalleri'nde Klasik Yay Karışık takımlar kategorisinden Güney Kore ile finalde karşılaşan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisi, 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı. Ayrıca Klasik Yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Güney Kore'den Lee Eun Gyeong ile karşılaştı. 6-4 biten mücadele sonucunda Anagöz bir gümüş daha kazandı.
- 10.10.2018 10:14
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"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
Toplam 8
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 1
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Yasemin’den çifte madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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