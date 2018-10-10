Peş peşe gelen başarılarla adından sıkça söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Yasemin Ecem Anagöz Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde bireysel ve miks takımda iki gümüş madalya kazandı.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yasemin’den çifte madalya

    Yasemin’den çifte madalya

    Peş peşe gelen başarılarla adından sıkça söz ettiren 'nin genç sporcusu Yasemin Ecem Anagöz Okçuluk Finalleri'nde bireysel ve miks takımda iki kazandı.

    Peş peşe gelen başarılarla adından sıkça söz ettiren 'nin genç sporcusu Yasemin Ecem Anagöz, Okçuluk Finalleri'nde bireysel ve miks takımda iki kazandı.

    Türk sporuna sayısız yetenek ve şampiyon sporcu kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı okçusu Yasemin Ecem Anagöz, 'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çifte madalya kazandı. 4 ayaktan oluşan şampiyonaya; Şangay, , ve 'de yapılan yarışmaların en iyileri olan 32 sporcu katıldı. Dünya Kupası Finalleri'nde Karışık takımlar kategorisinden ile finalde karşılaşan ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisi, 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı. Ayrıca Klasik Yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Güney Kore'den Lee Eun Gyeong ile karşılaştı. 6-4 biten mücadele sonucunda Anagöz bir gümüş daha kazandı.

    1. 10.10.2018 10:14
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