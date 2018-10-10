Yasemin’den çifte madalya

Peş peşe gelen başarılarla adından sıkça söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Yasemin Ecem Anagöz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde bireysel ve miks takımda iki gümüş madalya kazandı.

Türk sporuna sayısız yetenek ve şampiyon sporcu kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı okçusu Yasemin Ecem Anagöz, Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çifte madalya kazandı. 4 ayaktan oluşan şampiyonaya; Şangay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin'de yapılan yarışmaların en iyileri olan 32 sporcu katıldı. Dünya Kupası Finalleri'nde Klasik Yay Karışık takımlar kategorisinden Güney Kore ile finalde karşılaşan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisi, 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı. Ayrıca Klasik Yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Güney Kore'den Lee Eun Gyeong ile karşılaştı. 6-4 biten mücadele sonucunda Anagöz bir gümüş daha kazandı.