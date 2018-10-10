Türkiye’nin tekvando ustası, Ankara’da düzenlenen Red Bull Uçan Tekme’de belli oldu
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’ler ’da buluştu

    ‘Uçan Tekme’ler Ankara’da buluştu

    ’nin tekvando ustası, ’da düzenlenen ’de belli oldu

    'nin tekvando ustası, 'da düzenlenen 'de belli oldu. 'de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ve 'nun mucidi Güney Koreli Shin Min Cheol'un de jüride yer aldığı turnuvada muhteşem bir performans sergileyen finalde 'ı eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

    Yaptığı inanılmaz hareketlerle büyük yankı uyandıran ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Extreme Taekwondo'nun mucidi Shin Min Cheol ve Taekwondo Poomsae'de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı'nın yaklaşık 1 aydır sosyal medya üzerinden verdiği hareketleri en iyi yapan 32 taekwondocu, Ankara'da düzenlenen Red Bull Uçan Tekme Finali'nde şampiyonluk için mücadele etti. Muhteşem bir performansla rakiplerini eleyen Yusuf Şaşmaz finalde de Emir Yılmaz'ı geçerek Türkiye şampiyonu oldu.

    Ankara'da düzenlenen Red Bull Uçan Tekme Finali'nde hem gösteri yapan hem de jüride yer alan Shin Min Cheol ve Kübra Dağlı'ya da eşlik etti.

    "TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"
    Ankara'dan önce ve 'da da genç taekwondocularla buluşan ve tecrübelerini aktaran Güney Koreli Shin Min Cheol, "Türkiye'ye gelmeden önce böyle bir taekwondo tutkusuyla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Türkiye'de taekwondo açısından büyük bir potansiyel var. Sporcular çok tutkulu. Kübra Dağlı ve Murat Sarıkuş gibi dünya çapında sporcuların olması Türkiye'de taekwondo'nun gelişimi açısından çok değerli. Türk sporcuların başarılarının artacağına inancım tam" açıklamasını yaptı.

    1. 10.10.2018 11:50
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